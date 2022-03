Comment Thales a réalisé sa meilleure année commerciale en 2021

On les appelle les contrats « Jumbo » ou « éléphants » chez Thales : des méga-contrats qui dépassent les 500 millions d’euros. L’industriel tricolore en a décroché quatre en 2021, contre un seul l’année précédente. De quoi pousser ses prises de commandes à un niveau record à 19,9 milliards d'euros en 2021, en hausse de 18% par rapport à l’année précédente. « 2021 a été une année record en termes de prises de commandes, a indiqué son PDG Patrice Caine, à l’occasion de la présentation des résultats annuel de son groupe jeudi 3 mars. Cela démontre deux choses : d’une part, que Thales est positionné sur des marchés qui ont d’énormes besoins. Et d’autre part, la pertinence, la compétitivité et le niveau très élevé de nos solutions et de nos services ».

