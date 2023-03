Comment Tesla veut diviser par deux le coût de production de ses voitures électriques

Les investisseurs sont ressortis déçus. Mercredi 1er mars, lors du «Tesla Investor Day», beaucoup espéraient enfin voir le modèle d’entrée de gamme qui manque au catalogue du constructeur automobile américain. Rien de tel n'a été dévoilé, mais le groupe a longuement décrit sa stratégie pour diminuer le coût de production des véhicules électriques. L’agitateur du secteur automobile a ainsi présenté «l’Unboxed Process», un mode de production visant à rompre avec les lignes d’assemblage traditionnelles.

L’Unboxed Process devrait être introduit dans la nouvelle usine que souhaite construire Tesla au Mexique. Selon Tesla, ce système permettra de réduire de 50% les coûts de production et de 40% la surface des lignes de production. «Nous pouvons construire des usines plus rapidement, avec moins d'investissements et plus de productivité», a assuré Lars Moravy, responsable de l’ingénierie véhicule chez Tesla.

Réduire drastiquement les opérations d’assemblage

[...]