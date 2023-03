Comment Tesla pourrait-il réduire son recours au carbure de silicium de 75% dans ses voitures?

Tesla a annoncé, à l'occasion de sa journée investisseurs, avoir trouvé le moyen de réduire de 75% son recours aux puces en carbure de silicium dans les prochaines voitures Model 2 ou Model Q. L’annonce a eu l’effet d’une bombe sur cette industrie émergente de semi-conducteurs, provoquant de fortes baisses en Bourse de fabricants comme STMicroelectronics, Wolfspeed et Rohm. Cette réaction s’explique par le rôle pionnier et dominant que joue le groupe d’Elon Musk dans le développement de cette technologie. Selon Yole Développement, un cabinet français spécialisé dans les semi-conducteurs, le constructeur représente encore aujourd’hui la plus grande portion du marché. Comment pourrait-il utiliser 75% moins de composants carbure de silicium ? Dans une note publiée le 8 mars, les analystes de Yole Développement explorent trois scénarios possibles.

1. Diviser par trois le nombre de puces

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]