Comment Stratasys veut populariser l’impression 3D

Elargir l’offre de machines et de matériaux disponibles pour l’impression 3D. C’est la stratégie qu’adopte Stratasys pour faciliter l'accès à la fabrication additive et permettre son développement pour un maximum d’applications. Le spécialiste de l'impression 3D polymère a lancé le 10 mai de nouvelles solutions, et agrandi sa suite d'imprimantes 3D Série F123 avec les nouvelles machines 3D F19CR et F370CR, ainsi qu'avec le nouveau matériau FDM Nylon CF10 renforcé de fibre de carbone.

[...]