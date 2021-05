Comment STMicroelectronics a réduit de 19% ses émissions de gaz à effet de serre en 2020

15 jours gratuits et sans engagement

STMicroelectronics a réduit de 19% ses émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 2019. Ce, en augmentant son chiffre d’affaires de 6,9% à 10,22 milliards de dollars. C’est ce qui ressort de son rapport annuel sur le développement durable publié le 5 mai 2021. On est loin de la décroissance prônée par certains. Le président du directoire et directeur général, Jean-Marc Chéry, a de quoi se sentir réconforté dans l’ambition qu’il s’était fixée au début de l’année d’atteindre la neutralité carbone en 2027 pour fêter dignement le 40e anniversaire de la création du groupe, par fusion de l’italien SGS Elletronica et du français Thomson Semi-conducteurs.