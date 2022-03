Comment Sorema désencre les emballages en plastique

Dans le recyclage mécanique des plastiques, les encres d’impression et les vernis constituent l’un des principaux écueils pour l’obtention de matières secondaires de qualité, incolores, voire transparentes. Les procédés de dégradation thermique étant incapables d’éliminer de fortes charges, restreignant les réutilisations possibles, des technologies plus performantes, basées sur le lavage notamment, voient le jour. L’italien Sorema, spécialiste du recyclage des déchets plastique, a mis au point sa propre solution de lavage « batch », qui « assure un nettoyage répétable et défini du substrat », selon l’entreprise.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]