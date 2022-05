Comment sont traités les déblais des chantiers du Grand Paris Express

D’ici à 2030, la construction des lignes et gares du Grand Paris Express (GPE), le futur métro automatique d’Île-de-France, génèreront 47 millions de tonnes de déblais. Caractériser ces terres, les suivre du chantier jusqu’à leur destination finale, les évacuer et si possible les valoriser : tels sont les objectifs de la politique de gestion des déblais de la Société du Grand Paris (SGP), l’Etablissement Public en charge de la réalisation de ce projet pharaonique nécessitant de construire 200 km de voies nouvelles, en majorité sous terre, et 60 gares.

« Le sujet des déblais a été pris en compte dès le début et en allant au-delà des obligations réglementaires. Aujourd’hui l’intégralité de ce que nous excavons est caractérisé et tracé », a souligné Jean-François Monteils, président du directoire de la SGP, mercredi 25 mai lors d’un point presse au siège de l’Etablissement Public à la Plaine-Saint-Denis.

Des matériaux hétérogènes sortis du sous-sol

[...]