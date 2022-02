Comment Skincasts développe des attelles sur mesure en PLA

Finies les démangeaisons et le sac plastique autour du bras plâtré pour prendre une douche. Une nouvelle génération de dispositifs orthopédiques destinés à l’immobilisation des membres a été développée par la start-up arlésienne Skincasts. Imprimées en 3D et en PLA, ces attelles radiotransparentes, c'est-à-dire permettant de faire des radios sans être retirées, sont également réglables. Leur forme alvéolaire et leur matière permet par ailleurs un passage sans risque sous l’eau.

Deux brevets ont déjà été déposés et un troisième est en cours pour cette attelle, vendue une quarantaine d’euros aux spécialistes et prise en charge à 60 % par la sécurité sociale.

Un choix de matériau stratégique

Pour définir le matériau qui composerait son attelle, le Pdg de la jeune pousse a, dans un premier temps, étudié les usages en cours dans le milieu médical. “ Dès le départ, nous avons travaillé avec des spécialistes du secteur qui nous ont orienté vers le PLA utilisé en médecine car il est biocompatible. Ce dernier est en effet utilisé pour les implants et les sutures car les fils se dissolvent dans le corps humain”, retrace le dirigeant.

Pour se fournir, la start-up a fait appel à des revendeurs en France. “ C’est grâce à eux que nous avons pu nous mettre en relation avec un docteur en matériaux qui produit lui-même son PLA et avec lequel nous avons travaillé pour mettre au point notre matière”, précise M. Chaix

Skincasts a procédé à des tests de résistance et observé qu’en fonction du type de PLA et de sa pigmentation,celle-ci variait. “Or pour l’impression 3D, la température de fusion est cruciale. Nous proposons donc pour l’instant six couleurs (noir, gris clair, blanc, rose, bleu, vert) et avons testé d’autres teintes qui n'ont pas engendré une résistance suffisante. Nous avons par ailleurs sélectionné une catégorie de PLA qui permet de thermoformer les attelles après les avoir légèrement chauffées avec un sèche-cheveux ou dans un bain d’eau chaude afin de pouvoir les adapter à la morphologie du patient”, détaille Alain Chaix.

©Skincasts

Bien connu des “makers” pour son utilisation sur les machines d’impression 3D, le PLA est sensible aux variations de températures. “Nous travaillions avec différentes marques d’imprimante 3D à dépôt de filament. La température de fusion est très importante dans le processus de fabrication de nos attelles car elle nous permet de faire varier l’épaisseur de matière au fur et à mesure de l’impression”, précise le Pdg de Skincasts.“ Les plus grandes innovations s’inspirent de la nature. Dans le corps humain, la densité de l’os s’adapte en fonction de l’activité de la personne. Nous avons donc choisi de nous en inspirer et de fabriquer des attelles avec un taux de remplissage qui varie en fonction de l’activité des patients”, poursuit-il.

Les alvéoles qui composent le dispositif et permettent d’aérer la peau des patients trouvent, elles aussi, leur origine dans le corps humain. “C’est une forme en rapport avec l’os car l’alvéole est la forme caverneuse et spongieuse qui se trouve derrière la paroi des os. Nous nous en sommes inspirées pour concevoir une attelle à la fois légère, aérée et solide”, détaille M. Chaix.

©Skincasts

Une deuxième vie déjà en place

Qu’advient-il des attelles lorsque le patient est guéri ? Skincasts a déjà tout prévu. Une consigne a été mise en place pour permettre la restitution, ou la conservation, par le médecin. Une fois récupérée, l’attelle est stérilisée et thermoformée puis réutilisée. “ Nous prenons actuellement contact avec des associations et des ONG pour donner une deuxième vie à nos attelles et permettre, par exemple à des blessés dans des pays pauvres ou en guerre, d’immobiliser leurs membres et s’éviter de graves séquelles”, note Alain Chaix.

Les attelles inexploitables ou cassées pourront être recyclées sous forme de copeaux pour fabriquer à nouveau du filament de PLA pour les imprimantes 3D. “La filière de recyclage est donc en place et pourra être activée dès que cela sera nécessaire”, assure le Pdg.

Se développer localement

En deux ans, Skincasts a déjà équipé 300 patients avec des manchettes et des bottes qui représentent 80 % des orthothèses. La start-up, qui souhaite travailler plus avant sur le développement de son innovation, conserve pour l’instant la production des pièces en interne.

“Nos partenaires techniques sont des industriels de la santé qui proposent déjà des dispositifs et souhaitent compléter leur gamme. Nous travaillons par exemple avec des centres d’urgence SOS Main. Ils sont au nombre de 63 en France et posent plus de 1000 plâtres et attelles par mois. Notre attèle pourra ainsi compléter leurs dispositifs”, précise M. Chaix.

En France, la start-up a pour ambition de développer des ateliers de production sur tout le territoire afin de se rapprocher des besoins des patients. A l’international, l’entreprise n’a pour l’instant pas encore de partenaire mais recherche activement des industriels auxquels s’adosser, via une joint-venture, pour développer ses orthèses.



©vr'tig.0