Comment SGD Pharma, repassé sous pavillon français, prépare l'avenir

Retour sous pavillon français pour SGD Pharma. Le verrier, spécialiste de l’emballage pharmaceutique, était détenu depuis cinq ans par le fonds d’investissement d’Etat chinois China Jianyin investment (JIC). L’industriel a rejoint, début octobre, le giron de PAI Partners (ex Paribas Affaires Industrielles, plus de 17 milliards d’actifs sous gestion). Le site internet de ce dernier indique une opération à 825 millions d’euros. "Ce sont de solides partenaires financiers", affirme Christophe Nicoli, PDG de SGD Pharma, qui peut aussi compter sur l’entrée au capital d’investisseurs minoritaires comme Bpifrance et Mubadala Investment Company, le fonds souverain des Emirats arabes unis.