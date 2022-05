Comment Sepur veut traiter les biodéchets au plus près de leurs gisements

Comme beaucoup d’autres opérateurs de son secteur, le groupe francilien Sepur s’organise en vue de la collecte et de la valorisation des biodéchets des ménages obligatoires à compter du 31 décembre 2023. Déjà applicable aux producteurs de déchets organiques de plus de 10 tonnes, l’obligation de tri et de valorisation sera étendue à ceux de plus de cinq tonnes en 2023, puis à l’ensemble des foyers français à la fin de cette même année.

Premier opérateur de traitement des déchets en Île-de-France, Sepur veut être présent sur ce nouveau marché. Il a lancé le 19 mai Govalo, une offre globale pour le tri, la collecte et la valorisation des déchets organiques reposant sur de très petites unités de méthanisation et de co-compostage de proximité.

[...]