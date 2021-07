Comment Séché fournit la moitié des besoins en vapeur de la plateforme chimique de Roussillon

"Quand il y a des odeurs, c’est que tout va bien, il n’y rien de toxique. Quand ça l’est, ça ne sent rien", sourit une porte-parole de Séché Environnement en faisant le tour des installations de l’usine d’incinération Trédi à Salaise-sur-Sanne (Isère), baignée par des effluves pas toujours idylliques. Edifiée en 1985, elle est devenue en 2002 une filiale du groupe français spécialiste du traitement et de la valorisation des déchets. Sur le site, quelques salariés et quelques camions cheminent entre des zones Atex (risques d’explosion), des fours rotatifs et de grandes structures, longent des cuves de liquides toxiques et des citernes de produits chimiques ou de gaz industriels. Et, ici et là, au sol ou en hauteur, surgissent en continu des petits jets de vapeur.