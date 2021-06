Petit à petit, Schneider Electric élimine le SF6, puissant gaz à effet de serre, de ses produits

“Notre nouvelle gamme sans SF6 est une rupture majeure dans la distribution d’électricité moyenne-tension", s'enthousiasme Philippe Sauer, directeur de l’activité Power Systems France de Schneider Electric. L'homme juge l’événement d’autant plus marquant que “la dernière rupture dans le secteur était justement ce gaz, le SF6, qui a permis de compacter les installations et de proposer des tableaux de distribution modulaires dans les années 1980”. Stable, très isolant et non toxique, le SF6 – ou hexafluorure de soufre de son nom complet – a longtemps été un incontournable de la gestion de l’électricité en haute et moyenne-tension. Avant d'être remis en question après la découverte de son potentiel réchauffant pour l'atmosphère.