Comment Samsung recycle ses vieux smartphones en instruments de diagnostic ophtalmique

Samsung Electronics donne une seconde vie à ses anciens smartphones Galaxy, en les transformant en instruments de diagnostic ophtalmique plus abordables et plus simples à utiliser que les appareils médicaux commerciaux, de façon à mettre les soins oculaires à la portée des populations mal desservies dans les pays en voie de développement. C’est l’objet du projet qui l’associe à l'Agence internationale pour la prévention de la cécité (IAPB) et à l'institut de santé Yonsei University Health System (YUHS) en Corée du Sud. Ce programme de recyclage, baptisé Galaxy Upcycling, vise à aider à traiter environ 1 milliard de cas de déficience visuelle évitables dans le monde.