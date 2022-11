Comment Safran progresse dans sa conquête du marché indien

Compositions multicolores de pétales de fleurs pour accueillir les hôtes, spectacle de danse indienne, cordelettes de coton allumées puis trempées dans l’encens avec les représentants des autorités locales… En juillet 2022, Safran a sacrifié aux coutumes locales pour inaugurer ses nouveaux sites de production situés à Hyderabad, dans l’État du Télangana. Dans la zone aéroportuaire en plein développement, les deux usines flambant neuves du motoriste n’ont rien à envier à ses établissements en Europe et en Amérique du Nord : architecture moderne, alimentation par panneaux photovoltaïques, parc de machines-outils et outillage industriel dernier cri, sécurisation du site renforcée… Ici, le « Make In India » cher au Premier ministre Narendra Modi sera fait au niveau d'exigence de l'industrie aéronautique française.

