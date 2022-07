Comment Safran progresse dans sa conquête du marché indien

En Inde, les compagnies aériennes étoffent leurs flottes d’appareils et les armées veulent s’équiper d’hélicoptères et d’avions de combat. Des occasions que le motoriste français Safran se donne toutes les chances de saisir, en renforçant tous azimuts ses capacités industrielles à Bangalore et Hyderabad, avec un investissement cumulé de 200 millions d’euros.