Comment RTE accompagne la transition énergétique dans les Hautes-Pyrénées

Le Réseau de transport d'électricité RTE, gestionnaire en charge du réseau public de transport d'électricité haute tension en France métropolitaine, prévoit d’investir plus d'un milliard d’euros en Occitanie entre 2022 et 2025. Un plan d'investissements sans précédent qui doit répondre à trois enjeux majeurs : la rénovation d'installations anciennes, la sécurisation d'infrastructures - avec le choix d'enterrer de nombreux kilomètres de lignes aériennes - et l'adaptation du réseau au développement des énergies renouvelables (EnR).

L'Usine Nouvelle a enquêté dans les vallées des Nestes, dans les Hautes-Pyrénées. L'axe qui dessert les trois vallées de la Neste, d'Aure et du Louron, a été majoritairement construit dans les années 1920. « Il est aujourd’hui vétuste et saturé, contraignant la production hydroélectrique et l'évacuation sur le réseau de l’ensemble de la production locale », résume Dominique Millan, directeur développement et ingénierie chez RTE Sud-Ouest. L'un des objectifs est d'augmenter la capacité d'acheminement de la production d'hydroélectricité, de l'amont vers les vallées, mais aussi d'accompagner l'implantation, plus disséminée sur ce territoire, de projets de production photovoltaïque.

