Comment Railcoop prépare la renaissance du Bordeaux-Lyon

Après quelques déboires avec SNCF Réseau pour lui attribuer les sillons, tous est rentré dans l’ordre avec six mois de décalage. La SIC (société à intérêt coopératif) Railcoop, créée en novembre 2019, compte bien mettre en service sa première ligne pour voyageurs dans un an entre Bordeaux et Lyon. « Début octobre, nous n’avions toujours pas de garanties de circulation et nous avons décidé de reporter la mise en service. Mais les discussions avec SNCF Réseau se sont considérablement améliorées », se réjouit Nicolas Debaisieux, le directeur général, devant les membres de l'Association des journalistes des transports et de la mobilité (AJTM), alors que les deux parties s’étaient renvoyées la balle sur les retards dans l’attribution des sillons (créneaux horaires pour circuler).