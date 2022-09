Comment R.Bourgeois tire parti de la révolution électrique de l'auto

Le martèlement des presses rythme l’usine. Alimentée par de larges rouleaux d’acier suspendus à des dévidoirs, chaque machine frappe plusieurs coups par seconde. Au fur et à mesure, les impacts dessinent des formes géométriques sur les fines feuilles de tôle, ainsi découpées puis empilées automatiquement. Cette cadence soutenue est indispensable pour produire à la chaîne les carcasses feuilletées de rotors et de stators qui, une fois bobinées de cuivre ou affublées d’aimants permanents par les constructeurs, viendront former les moteurs des futures voitures électriques. Une activité essentielle à l’essor de l’électromobilité, sur laquelle l’entreprise familiale R.Bourgeois, à Besançon (Doubs) depuis 1929, fait prospérer ses savoir-faire micromécaniques afin de suivre le tempo.

