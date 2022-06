Comment Promesse de fleurs a renoncé au plastique pour expédier ses plantes en ligne

Exit l'emballage plastique, place au carton ! Y compris dans l’univers des plantes, là où les polymères se sont imposés pour leur capacité à maintenir l’hygrométrie nécessaire à la vie de ces végétaux et pour leur aptitude à les protéger des chocs durant le transport. L’initiative nous vient d’une entreprise qui doit pourtant prendre particulièrement en compte ces paramètres, puisqu’elle est spécialisée dans la vente en ligne de bulbes, plantes, fleurs et arbres de petites dimensions, jusqu’à 3 mètres de haut. « C’est une première en France, nous sommes extrêmement satisfaits, car après des années de travail, les résultats commencent enfin à arriver. Depuis le lancement de ce service, en juillet 2021, nous avons reçu 20 000 commandes en provenance de 15% de nos clients », se félicite Pascal Griot, le Pdg de cette entreprise basée à Houplines (Nord) qui emploie une centaine de personnes pour un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros. Et d’ajouter : « Nous répondons à une attente réelle de notre clientèle, notre filière compte parmi celles qui consomment le plus de plastique ».

