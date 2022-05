Comment Poujoulat industrialise la production de bûches dans sa bois-factory 70 de Demangevelle

Et de trois ! Après Bois-Factory 36 (BF36) à Buzançais (Indre) en 2011 et Bois-Factory 42 (BF 42) à Noirétable (Loire) en 2014, le fabricant niortais de conduits de cheminées Poujoulat a inauguré le 12 mai à Demangevelle (Haute-Saône) une troisième usine à bûches en bois de chauffage, Bois-Factory 70 (BF 70). Fruit d’un investissement de 27 millions d’euros, déjà réalisé à 90 %, elle a été mise en service en septembre 2020. Mais, Covid oblige, l’inauguration a dû attendre. Un délai qui a déjà permis d’ajouter sur le site - 9 hectares dont 25 000 m2 de couvert, installé sur la friche industrielle d’une filature fermée en 2008 et où travaillent 35 personnes en 2x8 - une première ligne de production de bûches en bois densifié avec les déchets du site, sur « ce site industriel unique en Europe, voire dans le monde », affirme Frédéric Coirier, le PDG de Poujoulat.

Séchage industriel en continu

[...]