Comment Pfizer compte investir plus de 520 millions d’euros en France en cinq ans

520 millions d’euros sur cinq ans. C’est l’enveloppe prévue par Pfizer en France, selon le projet dévoilé à l'occasion de l’édition 2022 de Choose France, avec un volet production et un second axé sur la recherche et développement. Dans ce cadre, le laboratoire américain a signé un contrat avec le sous-traitant français Novasep pour la production d’une substance active de son traitement anti-Covid-19, Paxlovid. 40 postes seront créés chez Novasep pour ce projet. Le second volet se déclinera en plusieurs projets. Pfizer prévoit des collaborations de recherche préclinique, envisage des financements en capital-risque dans des entreprises françaises de biotechnologie, et entend aussi augmenter ses essais cliniques sur le territoire ces cinq prochaines années.