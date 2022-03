Comment PEFC France veut guider le consommateur dans ses achats

Trop de labels nuiraient-ils aux labels ? En tout cas, ils provoquent une certaine confusion chez les consommateurs, quand ceux-ci les connaissent, et ne valorisent plus toujours comme ils devraient les entreprises qui s’engagent dans des démarches supposées vertueuses. C’est pourquoi PEFC France a décidé de lancer un showroom virtuel consacré exclusivement aux produits certifiés par ce programme de reconnaissance des certifications forestières. L’objectif est « d’accompagner le consommateur dans ses achats et de valoriser l’engagement des entreprises fabricantes dans la gestion durable des forêts », selon un communiqué de la filiale française de l’organisation internationale.

Pérennité et traçabilité

Emballages, imprimés, papier, ameublement, produits pour la construction…, tous ces articles en bois ou à base de bois proviennent des forêts. Pour garantir la pérennité de celles-ci et la traçabilité des produits qui en sont issus, PEFC, première organisation fondée dans ce domaine, en 1999, certifie leur gestion durable. Ainsi son label assure-t-il au consommateur que la fabrication de ces biens s’inscrit dans une démarche de gestion responsable des forêts. « Face à une attente accrue des citoyens en matière de consommation responsable, il nous a paru essentiel de montrer l’importance et l’étendue des produits bois ou issus du bois dans notre quotidien, et la nécessité de garantir leur provenance et leur durabilité », explique Paul-Emmanuel Huet, directeur exécutif de PEFC France.

Vaste opération de référencement

Cette vitrine, qui présente déjà plus de 200 produits, constitue la première étape d’une vaste opération de référencement des articles labellisés PEFC. Elle doit permettre de révéler l’étendue et la diversité des entreprises et des produits qui portent cette certification : cahiers, emballages, jeux de cartes, arts de la table, ameublement, construction, aménagements, jouets, etc. « À travers ce showroom, nous avons souhaité mettre en valeur les entreprises certifiées PEFC et raconter leur histoire, en leur permettant d’illustrer concrètement leurs engagements RSE. Dans les mois à venir, d’autres le rejoindront pour continuer à valoriser cette grande diversité », ajoute Paul-Emmanuel Huet.

Présent dans 55 pays, PEFC rassemble 71 000 propriétaires forestiers et, en France, plus de 3 100 entreprises.