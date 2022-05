Comment Patrick Pouyanné justifie la stratégie climat de TotalEnergies et réussit à la vendre aux actionnaires

On aura du mal à croire à un hasard de calendrier. Le 25 mai, juste avant que se tienne son assemblée générale annuelle où doit être votée sa nouvelle stratégie climat, mais dont l’accès avait été bloqué par des manifestants de Greenpeace, les Amis de la Terre et Alternatiba, TotalEnergies a annoncé l’acquisition de 50 % de l’opérateur renouvelable américain Clearway Energy Group (CEG) à Global Infrastructure Partners (GIP) pour 1,6 milliard de dollars et une cession de parts de sa filiale SunPower.

