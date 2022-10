Comment Orange surveille sa réputation en ligne

Si les réseaux sociaux sont l’endroit où une «shitstorm» – littéralement une tempête de m… - peut naître, se développer et devenir incontrôlable, ils sont aussi le lieu où on peut l’observer et la prévoir. Les plus grandes entreprises l’ont bien compris et sont désormais équipées d’outils pour écouter en permanence ce que l’on dit d’elles, de leurs salariés et de leurs produits. Chez Orange, le Data studio ne frappe pas par son aménagement : quelques écrans XXL, des postes informatiques, un décor en bois et des meubles au design branché… comme dans n’importe quelle entreprise du numérique. « Le but de notre équipe est de développer une méthode industrielle pour analyser les verbatim des clients et toutes les données sociales, aussi bien sur les réseaux sociaux classiques que sur les forums et les sites d’avis en ligne… », résume Laurent Geffroy, le directeur du Data studio de l’opérateur.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]