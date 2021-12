Comment NumAlim veut reprendre la main sur les données de l'industrie agroalimentaire

15 jours gratuits et sans engagement

Alors que Yuka continue sa folle croissance avec plus de 25 millions d'utilisateurs dans le monde, que les consommateurs sont désormais plus de 68% à déclarer que les labels de confiance ont un rôle dans le choix de leurs achats et que 35% évaluent les produits alimentaires sur leur téléphone, la plateforme NumAlim entend réorganiser les données du secteur agroalimentaire.