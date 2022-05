Presque un an et demi après sa création, Mobilize dévoile la feuille de route qui doit aider Renault à devenir un géant des services de mobilité. Lors d'une conférence en ligne organisée mardi 10 mai, le directeur général du groupe, Luca de Meo, a d'emblée qualifié cette nouvelle marque de « chantier majeur de la Renaulution », tant les enjeux qu'elle regroupe sont importants. Il s'agit pour le constructeur de diversifier ses revenus dans un marché automobile en pleine évolution, où l'usage d'un véhicule ne passe plus forcément par l'achat.

