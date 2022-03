Comment Michelin est affecté par le conflit en Ukraine

Chez Michelin, les réunions de crise ne connaissent pas de répit depuis deux ans. Après avoir pris de plein fouet la pandémie mondiale de Covid qui a fortement affecté les résultats et les effectifs du groupe, voilà que le manufacturier français doit à nouveau faire face à une crise majeure, dont les conséquences restent incertaines. « Nous suivons la situation en temps réel, avec des mises à jour quotidiennes au plus haut niveau de l'entreprise entre le Comex et les services essentiels. Le groupe Michelin compte 12 employés en Ukraine. Leur sécurité est notre priorité absolue », confie le service communication volontairement flou sur le sort de ses collaborateurs ukrainiens dont les nouvelles restent « pour le moment rassurantes ».

