Comment Michelin affronte la crise sur sa chaîne d'approvisionnement

Pénuries, inflation, usines à l’arrêt… A l’image du reste de l’industrie automobile, la crise des matières premières met à l'épreuve le fabricant de pneumatiques Michelin. Le 24 et 25 novembre, aux journées presse du groupe, son président Florent Menegaux a décrit par le menu ses défis logistiques. « Nous pourrions fonctionner beaucoup mieux… Même si nous fonctionnons bien », résume le dirigeant, arrivé en 2019 à la tête de l’entreprise. « Notre outil industriel devrait fonctionner à 95% de sa capacité nominale. Il fonctionne entre 85 et 90% », estime-t-il, sans livrer plus d’informations sur les pertes de production enregistrées par l’entreprise.