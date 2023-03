Comment McCain a aidé McDonald's à remplacer ses potatoes par des frites de légumes

L’espace de «trois à quatre semaines», à partir du 7 mars, les potatoes servis aux clients des 1500 restaurants français de McDonald’s seront remplacés par… des frites de légumes. Plus de pommes de terre découpées en quartiers, mais des frites de carottes, de panais et de betteraves, cultivés et produits en France. A la manœuvre, McCain, fournisseur en frites de la filiale française du leader du fast-food (qui n’a pas souhaité répondre à nos questions) depuis 1985.

[...]