Comment Matra Électronique mise sur son Club de l’Excellence 4.0

Et avec les enjeux de digitalisation de process déjà optimisés, l’idée de lancer le club de l’excellence 4.0 s’est imposée pour aller plus loin. Comme nous, de nombreuses entreprises de tous secteurs d’activités sont désireuses d’échanger pour progresser et casser des verrous technologiques » précise le responsable amélioration continue et innovation chez Matra électronique, Gérard Froberger.