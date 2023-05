Comment les Technicentres de la SNCF donnent une seconde vie aux TER

Une première rame flambant neuf est sortie du Technicentre de Bischheim (Bas-Rhin), vendredi 26 mai. Ce TER a pourtant été fabriqué il y a une quinzaine d’années. L’occasion pour les équipes du centre industriel de se réunir en présence du PDG de SNCF Voyageurs. « Nous sommes d’abord une entreprise industrielle pour faire du service, rappelait Christophe Fanichet à quelques journalistes dans le train Paris-Est-Strasbourg. Quand on achète un matériel roulant, on s’appuie sur l’ensemble des compétences car on s’engage pour 40 ans. »

[...]