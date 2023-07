Comment les Pays de la Loire comptent réduire de 75% leurs émissions de CO2 industrielles

Les feuilles de route des 50 sites les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France ont parlé. Impossible de réduire les émissions de 55 % en 2030 comparé à 1990 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050 sans une dose de captage et stockage de CO2 industriel. Même si la solution fait débat, le gouvernement a dévoilé le 26 juin sa stratégie nationale de captage et stockage de CO2. Elle vise à piéger de 4 à 8,5 millions de tonnes de CO2 (MtCO2) par an à horizon 2030 sur les sites industriels les plus émetteurs en France et de 15 à 20 Mt à horizon 2050.

