Comment les métros de la RATP sont lavés

Sous la station de métro Porte de Vincennes, derrière une porte interdite d’accès au public, se cache un équipement dont les Parisiennes et les Parisiens ne soupçonnent pas l’existence : une station de lavage de métros. Pour pénétrer dans un tel endroit, la sécurité est de rigueur. « Vous devez porter des chaussures fermées et marcher sur le passage étroit en évitant de toucher les machines. Et surtout, vous faites ce que je vous dis de faire », prévient Bruno Le Morvan, le responsable des machines à laver, avec un ton ferme.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]