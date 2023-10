Comment les matériaux pour la FA s’inscrivent dans la vague durable

Ils peuvent être métalliques, polymères, céramiques ou composites. Toujours plus évolués, les matériaux destinés à la fabrication additive doivent répondre à des défis communs : coût, solidité, poids, durabilité.

Dans cette course pour changer d’échelle et répondre au besoin industriel actuel, le développement de l’offre nationale des matériaux s’oriente notamment vers ceux à faible empreinte environnementale.

Même constat en fabrication additive métal : le développement de nouveaux alliages est un élément central pour faire progresser le secteur. Pour Delphine Auzene, responsable du département fabrication additive au laboratoire CRITT Matériaux Innovation, « le monde fait face à de nombreux changements qui influencent les matériaux de demain. On cherche par exemple à développer des matériaux super-isolants, notamment pour améliorer les performances des batteries des voitures électriques ou des câbles de fibre optique. »

Bilan carbone

La feuille de route CORI2DF souligne l’importance de miser sur la durabilité. Côté fabricant, de plus en plus de matériaux renouvelables sont proposés, pour répondre aux besoins des utilisateurs qui souhaitent concevoir des pièces recyclables. « À moyen/ long terme, les entreprises devront alléger leur bilan carbone. La FA est ici doublement bénéfique : elle permet d’abord de relocaliser la production et ensuite de recourir à des matériaux à faible impact environnemental » détaille Delphine Auzene.

Et les innovations sont légions dans la filière. Le normand NES 3D propose depuis peu un filament issu de terre battue. L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne est-elle parvenue à développer une encre imprimable capable de réparer les récifs coralliens abîmés.

Matériaux biosourcés

Chez Arkema, l’un des matériaux phare est le polyamide 11, ou PA11. « Ce polymère biosourcé et recyclable possède une faible empreinte énergétique puisqu’il est dérivé de l’huile de ricin. Il utilise ainsi du carbone biogénique, capturé par la plante lors de la photosynthèse » détaille Le spécialiste ERPRO group, qui maîtrise l’ensemble des procédés de la FA, propose aussi bien des composites en résine dense, avec les machine Carbon, que des polymères de nouvelle génération.

Depuis quelques mois, il propose d’ailleurs le Pebax RNew à ses clients, un autre élastomère biosourcé fabriqué par Arkéma. Ce dernier dispose de propriétés très intéressantes de retour d’énergie et de flexibilité, bien adapté aux marchés du sport ou de l’électronique.