« Nous sommes face à une énorme vague ; nous nous attendons à vivre six à douze mois très difficiles. » Cédric De Wavrechin, directeur général adjoint d’Idec Santé, ne mâche pas ses mots, lorsqu’il évoque la situation actuelle du marché de l’ingénierie pharmaceutique. En cause ? La guerre en Ukraine.

Dans un marché dopé par la très forte hausse des investissements des laboratoires pharmaceutiques, personne ne semble avoir anticipé l’ampleur des retombées de la crise entre l’Ukraine et la Russie, débutée fin février 2022. Les prix de l’énergie, déjà hauts, s’envolent : en mars 2022, la hausse sur un an du prix des produits pétroliers s’établit à + 43,5 % et celle du gaz à + 41,3 %, d’après l’Insee.

« Cette hausse va très bientôt se répercuter sur le coût des matériaux », estime également Arnaud Eber, directeur général Pharmaplan France-Belgique (Groupe TTP).

[...]