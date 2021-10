Comment les fabricants de machines veulent surfer sur la multiplication des usines de batteries en Europe

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Nathan Mann La nouvelle machine de calandrage d'électrodes de batteries d'Ingecal compte sur sa compacité, ses performances et sa production en France.

Tentures noires baignées de lumières bleues, musique dansante dans les haut-parleurs, verres de champagne à la main. Lorsque le PDG d’Ingecal, Pedro Rebelo, prend le micro, difficile de croire que nous sommes dans son usine dédiée à l’assemblage de machines de calandrage. Son discours en anglais rappelle à la centaine de participants présents, l’objectif des organisateurs de la soirée : « Non seulement, proposer une alternative pour équiper les méga-usines de batteries d’aujourd’hui, mais surtout devenir des acteurs importants de l’industrie des batteries du futur ».

Un véritable défi, justifiant cette opération séduction organisée par les PME lyonnaises Ingecal et In-core Systèmes, mais aussi l’ETI nantaise Armor et le groupe allemand Dürr Megtec, en marge du Batteries Day organisé fin septembre à Lyon (Rhône). L'objectif : se faire connaître sur le marché des machines et solutions pour la production de batteries, largement dominé par des acteurs asiatiques. Et à terme, profiter de la vague de construction des méga-usines de batteries en Europe pour faire revenir, aussi, les machines.

Profiter de l’explosion du marché

