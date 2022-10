Comment les entreprises tentent d'attirer les jeunes diplomés de la «génération Anthropocène»

Le 24 juin, la moitié des polytechniciens présents dans l’amphithéâtre Arago de l’Observatoire de Paris pour leur remise de diplôme a tourné le dos à la vidéo enregistrée de Patrick Pouyanné, le PDG de Total. C’était pourtant le parrain de la promotion. Chez les jeunes, la conscience écologique se renforce et l’exigence vis-à-vis des entreprises se fait de plus en plus pressante. Trois ans plus tôt, à l’École des mines de Paris, les élèves n’avaient manifesté leur engagement à rejoindre des employeurs engagés sur l’environnement que par le port d’un discret ruban vert. «C’est une déferlante que toutes les entreprises n’ont pas encore appréhendée. Les jeunes veulent être acteurs du changement, trouver une utilité sociale», explique Manuelle Malot, la directrice du NewGen Talent Centre de l’Edhec. Et si tous ne veulent pas faire de l’agroforesterie dans le Tarn, la dernière étude NewGen montre que dans les écoles de management, par exemple, l’impact sociétal sera un critère déterminant de choix du premier emploi pour 77 % des élèves. Ils n’étaient que 10 % à chercher un travail engagé il y a cinq ans, selon Manuelle Malot. En tête des préoccupations, l’environnement et le climat.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]