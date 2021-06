Comment les entreprises peuvent-elles faire des économies d’énergie ?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © stock.adobe.com

Les principaux postes de dépenses énergétiques

Avec 58 % de locaux professionnels classés E ou pire selon le DPE, le secteur tertiaire peut s’offrir de nombreux axes de progression. Chauffage et climatisation, mais aussi éclairage, ventilation et fonctionnement des appareils électroniques : l’origine des dépenses énergétiques en entreprise est variée. Dès lors, comment réduire la consommation d'énergie dans une entreprise et par où commencer ?

Des gestes simples à adopter au bureau

13 millions de Français travaillent dans des bureaux, ceux-ci représentant 14 % de la consommation énergétique globale du pays. L’ADEME a créé une plaquette récapitulant les différentes solutions qui s’offrent aux entreprises concernées pour réduire leurs dépenses sur ce poste. Parmi elles, citons la prolongation de l’utilisation des équipements électroniques, le bon usage de la mise en veille des appareils, l’utilisation raisonnée d’Internet et des espaces de stockage… Mais l’on y trouve aussi des conseils de bon sens, applicables de suite et permettant de réaliser des économies significatives. L’extinction des lumières peut par exemple faire baisser les dépenses sur ce poste de 70 %. Éteindre le chauffage lorsqu’on ouvre les fenêtres, profiter de la fraîcheur matinale et créer des courants d’air pour limiter le fonctionnement de la climatisation font partie des réflexes simples à mettre en place mais néanmoins efficaces. En effet, dans certaines entreprises, le seul usage de la climatisation représente jusqu’à 20 % des frais liés à l’énergie !

Des aides financières incitatives

Soucieux d’améliorer le bilan énergétique global du pays, le gouvernement a mis en place une série de mesures destinées à soutenir les démarches de rénovation dans ce domaine. Parmi elles, la création des Certificats d’économie d’énergie, un dispositif contraignant les gros fournisseurs du secteur à participer activement à la transition énergétique des particuliers et des entreprises. Le programme pro eco Energie d’ENGIE, notamment, s’inscrit dans ce cadre. Il propose un audit gratuit, suivi par la mise en place de mesures concrètes et personnalisées qui peuvent permettre de réaliser des économies appréciables sur les factures énergétiques d’une société.

Réduction des gaz à effet de serre, lutte contre l’obsolescence programmée, transition vers les énergies renouvelables : autant d’axes de travail sur lesquels la majorité des entreprises planchent d’ores et déjà. De plus, à moyen et long terme, optimiser la consommation énergétique en milieu professionnel s’avère fort rentable. En mettant en place les conseils du bilan Eco Energie, jusqu'à 30% d'économies d'énergie sont réalisables sur ce poste, ce qui représente une part non négligeable des frais de fonctionnement. De quoi motiver les plus réticents !

Contenu proposé par Engie