Comment le syndicat IG Metall tente de fédérer les salariés de la Gigafactory Berlin de Tesla

Elon Musk ne s’en est jamais caché : il est loin d’être un grand fan des syndicats. Alors que sa première Gigafactory européenne devrait bientôt ouvrir en Allemagne, pays à la culture syndicale très forte, le dialogue social pourrait-il virer au bras de fer ? Du côté de la puissante organisation IG Metall, on s'y prépare depuis plusieurs mois. « Après l’annonce de l’implantation de Tesla à Grünheide, la direction de notre syndicat a envoyé une lettre de bienvenue à l’entreprise, stipulant que nous étions disposés à nous rencontrer et à échanger, se souvient Birgit Dietze, cheffe de la section IG Metall pour Berlin et le Brandebourg, Land dans lequel seront implantées les usines de voitures et de batteries, qui devraient employer jusqu'à 40 000 personnes. Jusqu’ici, nous n’avons pas reçu de réponse, mais cela doit tenir au fait que la production n’a pas encore commencé et que l'usine en est au stade des recrutements ».