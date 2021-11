Comment le saumon fumé français résiste à la baisse de consommation

Portés par la tendance du « manger sain » et de la nutrition santé, la truite et le saumon fumés français ont le vent en poupe. « Notre filière affiche une belle dynamique qui va bien au-delà de l'effet Covid », se félicite Jacques Trottier, le président du Syndicat national des industries du saumon et de la truite fumés (STF) et directeur général de Labeyrie. En 2021, la consommation de saumon fumé a continué sa croissance, avec une hausse des ventes de 5 % par rapport à 2020. La truite fumée, elle, voit ses ventes s'envoler de +10,9 % en 2021. « Ces chiffres sont à contre-courant du repli alimentaire que l'on observe sur les premiers mois de 2021 », précise Jacques Trottier.