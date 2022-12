Comment le satellite Swot met l’espace au service de l’eau sur Terre

Pour la première fois, le satellite Swot sera capable de faire une véritable cartographie 3D de la quasi-totalité de toutes les eaux de surface de la planète, en prenant en compte en plus des océans, les rivières et les lacs. Un exploit rendu possible grâce à mise en œuvre de la technologie d’interférométrie radar poussée à ses limites par le Cnes, la Nasa et Thales Alenia Space.