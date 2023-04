Comment le recyclage chimique pourrait permettre de relancer la filière du textile en France

Relancer la filière textile en France passe par la transition écologique et le recyclage des textiles «post-consommateurs» sur notre territoire, avec l’implantation de nouvelles usines. D’ici à 2030, le gisement de textile disponible pour le recyclage sera multiplié par trois ou quatre. Dans ce contexte, «il faudra recycler 2,2 millions de tonnes de textile en Europe, et ce serait bien qu’une partie de cette matière arrive chez nous», souhaite ardemment Géraldine Poivert, cofondatrice et présidente de (Re)Set company, un cabinet de conseil dédié à la transition environnementale et économique, et «ambassadrice France 2030» chargée des matériaux durables.

(Re)Set a publié une étude intitulée «Projet Graal - Faire de la France un acteur majeur de la filière textile to textile» pour Paris Good Fashion, l'association qui fédère un écosystème de 111 acteurs en France comprenant industriels, distributeurs, ONG, écoles… L’objectif est de développer le recyclage des textiles en France pour «repenser [la] filière textile et réindustrialiser les territoires», le tout, en identifiant les technologies les plus prometteuses.

15 000 nouveaux emplois créés avec le recyclage

