Comment le reconditionneur de smartphones YesYes tient le pari compliqué du made in France

«On se bat tous les jours pour le made in France. Croyez-moi, c’est tout sauf simple», lance David Mignot, le cofondateur et PDG de YesYes. Créé en 2017 par deux anciens cadres de Sony, ce petit reconditionneur de smartphones a choisi de jouer la carte du made in France de bout en bout. Un pari audacieux, mais semé d’embûches. La première difficulté réside dans l’accès aux produits d’occasion. YesYes se focalise sur deux gammes de smartphones haut de gamme: les iPhone d’Apple et les Galaxy, produits vedettes de Samsung. L'entreprise se procure les produits usagés principalement auprès de Fnac Darty, Orange, Cdiscount et Veepee.

Des boutiques-ateliers dans une quinzaine de villes

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]