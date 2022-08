Comment le quartier d'affaires de La Défense se transforme

Le réseau de chaleur de Paris-La Défense un peu plus vert

Transition écologique et énergétique

Dans les Hauts-de-Seine, La Défense, premier quartier d’affaires européen, se transforme progressivement. Le Cnit, le plus ancien de ses bâtiments, va prochainement bénéficier de nouveaux aménagements, en plus de l’arrivée du RER E. Le réseau de chaleur doit devenir plus performant en matière énergétique, tandis que la dalle est amenée à être végétalisée. Retour sur les enjeux industriels de ces chantiers.