Comment le poids lourd allemand de la mobilité Flix s'est relevé de la crise du Covid-19

Les sourires s'affichent sur tous les visages ce mercredi 15 février dans les bureaux de Flix (anciennement FlixMobility) à Munich (Allemagne), alors que la société y fête son dixième anniversaire. Et pour cause, l’opérateur de Flixbus et Flixtrain annonce à la presse avoir réalisé en 2022 le meilleur résultat de son histoire avec un chiffre d’affaires mondial de plus d'1,5 milliard d’euros (soit +185% par rapport à 2021) et un EBITDA positif. Le tout alors que la pandémie de Covid-19, et plus particulièrement le variant Omicron, continuaient d'affecter l'entreprise au premier trimestre 2022.

Un modèle économique performant, basé sur la sous-traitance

