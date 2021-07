Comment le groupe Seb a relancé les casseroles italiennes Lagostina

15 jours gratuits et sans engagement

Situé à l’ouest du lac Majeur, le lac d’Orta n’en a pas toute la splendeur, mais les sommets alpins qui l’encerclent, enveloppés de nuages cotonneux en plein été, lui confèrent la même magie. Sur ses bords, dans la région du Piémont, se sont développés deux districts industriels typiques du nord de l’Italie. Celui de la robinetterie, au sud du lac, toujours vivace, et celui des articles ménagers, au nord, autour de la petite ville d’Omegna, à une centaine de kilomètres de Milan. Malmené par les importations chinoises, le secteur des arts ménagers ne compte plus que quelques survivants de la grande époque, sauvés du tsunami asiatique par la qualité du design italien, comme Alessi et Lagostina. Bialetti, fabricant des célèbres cafetières à moka italiennes, a fermé son usine en 2010.