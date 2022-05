Fini, le plastique d’origine fossile et le carton pour protéger les fûts au sein du groupe Barthe ! Soucieux de « réduire son impact environnemental » et d’« aider ses clients à mieux gérer leurs déchets », selon Julien Ségura, directeur général adjoint, le groupe narbonnais, qui possède la Tonnellerie Boutes à Beychac-et-Caillau (Gironde) et la Tonnellerie garonnaise à Marmande (Lot-et-Garonne), a développé deux solutions plus vertueuses sur le plan écologique pour emballer et expédier les 26 000 fûts de vinification qu’il produit chaque année, dont 80% pour l’export. L’ensemble, baptisé Ecau (pour écologique compostable agri utile) emballage, en chanvre et en bioplastique à base de fécule de pomme de terre, vient remplacer plus de 11 tonnes par an de carton, film à bulle et film étirable au terme de plus d’un an de travail.

