Comment le français Recygroup veut débarrasser le port de Beyrouth des déchets de l’explosion

Il y a un an jour pour jour, le 4 août 2020, une explosion provoquée par l’incendie d’un hangar contenant - selon les sources officielles - 2750 tonnes de nitrate d’ammonium, ravageait le port de Beyrouth (Liban) et une partie des quartiers alentours. Au bilan humain lourd - au moins 210 morts, plus de 6500 blessés et environ 300 000 sans abris - s’ajoutent les dégâts matériels. Dans un rapport d’octobre 2020, l’ONU estime que la catastrophe a généré plus d’un million de tonnes de déchets en tout genre. Rien que dans le port, on dénombre des dizaines de milliers de tonnes de débris, allant de la ferraille au béton, en passant par les matériaux compostables.