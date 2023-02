Comment le français Evernex reconditionne des serveurs dans le plus grand site dédié d'Europe

Zone industrielle de Mitry-Compans, en Seine-et-Marne. Bienvenue dans l’une des plus grandes plateformes logistiques d’Ile-de-France, à proximité de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. C’est ici que le français Evernex - qui compte 1 050 salariés dans le monde, dont 300 en France, et affiche un chiffre d’affaires de 201 millions d’euros en 2022 - a ouvert en septembre de la même année son nouveau centre de recyclage et reconditionnement de serveurs.

Avec ses 6 000 mètres carrés et sa capacité de stockage de plus de 300 000 pièces, l'entreprise présente cette structure comme la plus grande du genre en Europe. Par rapport à l’ancien centre, dont Evernex disposait depuis sa création il y a 40 ans, et situé à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ce nouveau site permet d'augmenter les capacités de reconditionnement de 40%. Il a été aménagé dans un ancien entrepôt de DHL, pour un investissement de 2 millions d’euros. Le centre emploie 190 personnes. Leur mission: donner une seconde vie aux serveurs usagés.

30% du matériel trié soumis au reconditionnement

