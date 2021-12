Comment le fabricant français Biosynex fait face à l’explosion de la demande de tests Covid

Le nombre de tests réalisés en France a atteint un record entre le 6 et le 12 décembre avec 5,8 millions en une semaine, tous types confondus. Avec 40 % du marché, Biosynex est le premier fournisseur en France de tests antigéniques. L’entreprise n’a cessé depuis un an d’ajuster son appareil productif et ses effectifs pour monter en puissance afin assurer la fourniture des tests. Basé à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), près de Strasbourg, Biosynex produit entre 500 000 et un million de tests antigéniques par jour, dont la moitié est destinée à la France, et le reste vers l’Europe.